Daniel Hackett . Una partenza puramente fisica, perché l'esterno azzurro resta sempre sotto contratto con la formazione russa e atteso a riaggregarsi alla squadra se la situazione in Ucraina dovesse trovare un epilogo diplomatico nel breve periodo. Ma il futuro delle tre squadre russe in Eurolega, le prime voci di mercato che vedrebbero Hackett concludere l'annata altrove. ha lasciato il CSKA Mosca meno di ventiquattro ore fa . Una partenza puramente fisica, perché l'esterno azzurro resta sempre sotto contratto con la formazione russa e atteso a riaggregarsi alla squadra se la situazione in Ucraina dovesse trovare un epilogo diplomatico nel breve periodo. Ma il futuro delle tre squadre russe in Eurolega, momentaneamente sospese da ECA e progressivamente abbandonate da giocatori e allenatori stranieri, resta molto nebuloso. Ed è qui che si inseriscono giàche vedrebbero Hackett concludere l'annata altrove.

non scendere in campo nella massima competizione continentale per la parte conclusiva della stagione, essendo il mercato interno già chiuso. DH farebbe gola, quindi, ai top-team di Eurocup. Il suo nome è già stato accostato alle grandi potenze della seconda coppa europea, dal Valencia, capolista del Gruppo B in compagnia del Gran Canaria, al Partizan Belgrado di coach Zeljko Obradovic, seconda forza del Gruppo A alle spalle del Badalona. Ma anche la Virtus Segafredo Bologna, scivolata in quinta piazza nel Gruppo B dopo aver sofferto Hackett potrebbe firmare con una squadra di Eurolega, maper la parte conclusiva della stagione, essendo il mercato interno già chiuso. DH farebbe gola, quindi,. Il suo nome è già stato accostato alle grandi potenze della seconda coppa europea, dal, capolista del Gruppo B in compagnia del Gran Canaria, aldi coach Zeljko Obradovic, seconda forza del Gruppo A alle spalle del Badalona. Ma anche la, scivolata in quinta piazza nel Gruppo B dopo aver sofferto quattro sconfitte nelle ultime cinque gare , sarebbe una destinazione possibile.

Daniel Hackett in palleggio contro Jordan Loyd, Unics Kazan-CSKA Mosca, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il Resto del Carlino parla già di un primo contatto tra giocatore e dirigenza bianconera, un sondaggio per comprenderne i progetti futuri. Da qui alla firma c'è ancora un oceano intero, considerando che il CSKA non sarà disposto a privarsi con leggerezza dei suoi elementi migliori, e che la Virtus ha comunque recuperato grande profondità in cabina di regia con il reintegro di Milos Teodosic al fianco di Alessandro Pajola e Nico Mannion. Se non dovesse concretizzarsi nulla nell'immediato, resta però possibile una pista in estate, quando Hackett, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe scegliere di chiudere definitivamente la sua esperienza in Russia.

