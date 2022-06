Basket

Basket, Serie A: Datome: "Il mio primo vero Scudetto, a Milano per questo"

BASKET, SERIE A - Gigi Datome, MVP in gara 6 con 23 punti, festeggia lo Scudetto con Milano: "E' il mio primo vero Tricolore, sono tornato in Italia per questo".

00:00:25, un' ora fa