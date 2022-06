Amedeo Della Valle e per la Germani Brescia, un connubio che ha permesso ad entrambi di tornare a brillare. MVP, miglior giocatore della Serie A la guardia di Alba, terzo posto in campionato con una striscia record di 14 vittorie di fila e ritorno ai playoff per il club del presidente Graziella Bragaglio. Ora però le loro strade si dividono: è ufficiale infatti al rescissione contrattuale di Della Valle con la Leonessa dopo i rumors che si erano sparsi negli scorsi giorni. Anche il suo potente agente Misko Raznatovic lo ha annunciato su Twitter, precisando che ci sono molti club interessati ad Amedeo: Alba Berlino e Bayern Monaco, nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi Virtus Bologna. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Una grande stagione pere per la, un connubio che ha permesso ad entrambi di tornare a brillare., miglior giocatore della Serie A la guardia di Alba, terzo posto in campionato con una striscia record di 14 vittorie di fila e ritorno ai playoff per il club del presidente. Ora però le loro strade si dividono: è ufficiale infatti aldicon ladopo i rumors che si erano sparsi negli scorsi giorni. Anche il suo potente agentelo ha annunciato su Twitter, precisando che ci sono molti club interessati ad Amedeo: lui punta chiaramente ad un posto in Eurolega , in passato si era parlato di, nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi. Staremo a vedere nei prossimi giorni.

Il presente però è questo addio, una separazione dolce vista appunto la grande annata per Della Valle e per Brescia. Il saluto di coach Alessandro Magro: "L'incredibile stagione appena terminata porta anche la firma di Amedeo, che si è dimostrato un professionista di altissimo profilo, un giocatore e una persona in grado di portare non solo il suo talento, ma più in generale la sua professionalità al servizio della squadra. Ci ha permesso di allenarlo e noi come coaching staff abbiamo provato a metterlo nelle migliori condizioni possibili affinché potesse disputare l’incredibile stagione che ha fatto, che ha concesso a lui di ambire a un livello europeo maggiore e a noi di conquistare di nuovo la possibilità di partecipare a una competizione europea. Il nostro rapporto è stato eccellente e anche io desidero augurargli tutto il meglio, perché è un ragazzo che si merita le migliori soddisfazioni possibili".

Anche Mauro Ferrari, Amministratore delegato di Germani, ha parlato di "ADV": "Siamo orgogliosi di aver messo Amedeo in condizione di mostrare tutto il proprio valore, recuperandolo come uomo e come atleta e permettendogli di disputare la migliore stagione della propria carriera. Ad Amedeo auguro di trovare la migliore collocazione possibile da lui desiderata in ambito europeo". Per l'ex guardia di Ohio State una stagione incredibile, da MVP della regular season, con 18.0 punti (con il 54% nel tiro da due, il 39,9% nel tiro da tre, secondo nella classifica dei top scorer del campionato), 2.6 rimbalzi e 3.8 assist di media a partita, con una valutazione media di 19.9 (terzo nella speciale classifica di specialità). La guardia piemontese, inoltre, ha aggiornato il proprio career high per punti segnati in una singola partita (34 punti il 27 dicembre scorso sul campo della Nutribullet Treviso), per valutazione (38, sempre nella sfida del PalaVerde), per rimbalzi difensivi (7 rimbalzi catturati nella gara contro la Vanoli Cremona dello scorso 19 dicembre) e per plus/minus (+39 nella partita casalinga contro Reggio Emilia dello scorso 16 aprile).

Il messaggio di Della Valle

"Cara Brescia, non mi aspetto che tu mi capisca, ma spero che dopo questa stagione io possa averti lasciato qualcosa. Da te ho percepito affetto, stima e quella spinta che mi ha aiutato a giocare una delle mie stagioni più belle. Mi hai regalato un anno magico, in una città stupenda. Ringrazio te e tutte le persone che ho avuto il privilegio di conoscere. Grazie per tutte le emozioni che mi hai fatto vivere e che mi porterò dentro per tutta la vita".

