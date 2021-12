Show spaziale di Amedeo Della Valle, il quale riscrive il proprio career-high in Serie A con 34 punti (8/15 da tre), e successo esterno per la Germani Brescia, che espugna il PalaVerde, casa della NutriBullet Treviso, col punteggio di 69-94. Inizio sprint per la Germani, che controlla il proprio pitturato con un’intensità difensiva da manuale e riesce a correre in contropiede, con Della Valle go-to-guy come sempre. L’ex-Milano non solo infila 5 punti nel break di 0-8 che lancia l’allungo ospite, ma assiste anche la coppia Burns-Gabriel per il 5-17 su cui coach Menetti deve ricorrere al timeout per evitare danni ulteriori. Lo show difensivo di Brescia è impressionante, così come il talento di Della Valle in attacco: sono queste le chiavi del 15-31 con cui la squadra di coach Magro chiude il 1° quarto, con un dominio impressionante. Nel 12/20 dal campo degli ospiti non c’è solo il debordante talento di Della Valle, bensì anche le penetrazioni di Lee Moore e il tiro in spot-up di Kenny Gabriel.

Le palle perse limitano invece tantissimo l’attacco dei padroni di casa, che infilano 7 turnover in rapida successione e, tra 1° e 2° quarto, incassano uno 0-18 che spezzerebbe le gambe a qualsiasi squadra. La NutriBullet scivola a -25 (15-40), mentre lo show balistico della Germani non si arresta praticamente mai e la coppia Della Valle-Mitrou Long riprende a bombardare dalla lunga distanza per l’8/12 da tre ospite che lancia il club lombardo sul 27-53 al 18’ di gioco. Treviso non riesce a limitare in alcun modo la squadra ospite e, al contempo, non trova continuità in fase di possesso. Il paragone in termini di valutazione di squadra è lampante: Brescia chiude con 80 il 1° tempo, mentre i biancoverdi si fermano a 17. A inizio ripresa la Germani infila una sanguinosa serie di palle perse, esaurendo peraltro il bonus falli di squadra dopo neppure 3’ e incassando un 8-0 che vale il -21 per i padroni di casa. Henry Sims (14 nel 3° quarto) prova a suonare la carica per la rimonta, ma Della Valle continua a martellare, arrivando a 27 punti con un impressionante 6/10 da tre per il 49-72 al 27’.

Ad

Giordano Bortolani sale in cattedra, sparando due bombe consecutive e rivitalizzando il PalaVerde con il 6-0 che conferma il problema di Brescia circa i parziali subiti e i blackout incassati nel momento in cui c’è da gestire semplicemente enormi vantaggi. La squadra di coach Magro paga le troppe palle perse – 4 nel 3° quarto, contro le 6 della prima metà di gara – e viene perfettamente doppiata nella produzione offensiva (34-17) nella frazione, dovendo così ricostruire tutto a 10’ dalla fine dei regolamentari (61-72). Christian Burns è fondamentale in apertura di ultimo quarto, ma Brescia costruisce il contro-break per il +15 grazie al duo Cobbins-Moore e Della Valle si conferma on-fire realizzando la tripla che vale il 67-87 e corona uno 0-11 di parziale. Il match finisce praticamente lì, anche perché l’ex-Milano riscrive il proprio career-high in Serie A e spegne qualsiasi velleità di rimonta casalinga. Dopo 5 k.o. in trasferta su 6 gare disputate, la Germani infila così una vittoria importantissima anche in ottica Final Eight di Coppa Italia.

Serie A Amedeo Della Valle come Steph Curry: una macchina da canestri a Brescia 23/12/2021 A 20:54

Il tabellino

NutriBullet Treviso - Germani Brescia 69-94

Treviso : Russell 8, Poser n.e., Ronca n.e., Bortolani 10, Imbrò 12, Casarin n.e., Chillo 4, Sims 16, Sokolowski 8, Dimsa 4, Jones 7. All. Menetti.

: Russell 8, Poser n.e., Ronca n.e., Bortolani 10, Imbrò 12, Casarin n.e., Chillo 4, Sims 16, Sokolowski 8, Dimsa 4, Jones 7. All. Menetti. Brescia: Gabriel 7, Moore 9, Mitrou-Long 14, Santiago, Della Valle 34, Cobbins 6, Biatcha, Burns 14, Laquintana 5, Moss 5, Rodella. All. Magro.

* * *

Riguarda Treviso-Brescia in VOD (Contenuto premium)

Premium Basket NutriBullet Treviso - Germani Brescia 02:05:25 Replica

Basketball Champions League Treviso vince e va al play-in da seconda, Brindisi perde ed è eliminata 22/12/2021 A 21:36