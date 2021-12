Flaccadori con 24 punti, massimo in carriera in A

, tornato a Trento dopo due stagioni con poco spazio al coi 24 punti contro il Derthona supera i 23 segnati nella stagione 2018/19 sempre con la maglia dell'Aquila contro la Openjobmetis Varese. Per il numero 12 bianconero è stata la sesta gara da 20 o più punti nel campionato italiano ed eguaglia la seconda gara della sua carriera per valutazione con 23; record personale sono anche i 10 tiri segnati e gli 8 rimbalzi catturati.

La prova diè un toccasana per tutto l'ambiente in emergenza visti gli infortuni dei vari Hervey e Cordinier nello stesso ruolo , oltre a quello di Nico Mannion. Al PalaRadi il numero 7 nazionale bosniaco ma di passaporto italiano realizza 25 punti in 28 minuti con 6/9 da due punti e 4/6 da tre (nuovo record personale), accompagnati da 6 rimbalzi e 2 assist. Il primato precedente erano i 24 punti segnati con la maglia dinella stagione 2019/20. In generale la crescita del figlio diè incoraggiante, rispetto alla scorsa stagione, le sue cifre sono praticamente raddoppiate: 10.2 punti di media contro 5.1, tirando meglio sia da due che da tre, con 4.5 rimbalzi di media in quasi 20′ di media.