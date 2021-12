Niente match di Santo Stefano per Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese. I casi di positività al Covid-19 riscontrati nel club lombardo hanno indotto le locali autorità sanitarie a imporre lo stop a tutte le attività del gruppo squadra e quindi la Lega basket serie A ha disposto il rinvio "a data da destinarsi" dell'incontro di domani (26 dicembre, ndr), valido per la 13ª giornata di campionato.

Il comunicato della Lega

"Il presidente della LBA, Umberto Gandini, in merito alla partita del 26 dicembre tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A, preso atto dell'impossibilità di disputare la partita a causa del provvedimento assunto oggi dall'Ats Insubria che, a seguito di positività riscontrate nel gruppo squadra di Varese, tutto ciò considerato dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita".

