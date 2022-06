Tra mercoledi 1 e sabato 4 giugno, Milano ospiterà la nuova tappa del Basketball Without Borders, il camp didattico organizzato da NBA in collaborazione con FIBA e FIP dedicato a 62 tra ragazzi e ragazze in età liceale (17-18 anni) provenienti da 24 Paesi europei. I giovani prospetti avranno la chance di lavorare con allenatori e giocatori di primissimo livello nel panorama cestistico internazionale: l'Italia sarà rappresentata da Danilo Gallinari, ala degli Atlanta Hawks, Raffaella Masciadri, ex-giocatrice WNBA, e Sabrina Cinili, ala della Virtus Bologna e capitano della Nazionale italiana. A margine dell'evento di presentazione, Cinili ha parlato della sua esperienza con le Vu Nere, delle sue prospettive future come allenatrice e della rivoluzione in atto nell'Italbasket.

Come ti senti alla vigilia di questa nuova avventura con Basketballe Without Borders? Stai già testando la possibilità di allenare dopo la carriera da giocatrice?

Ad

"Essere qui è emozionante. Immagino che saranno giorni faticosi ma molto belli. Sarebbe piaciuto viverla anche a me, da ragazzina, ma purtroppo quindici anni fa questo progetto non esisteva ancora. Ho già una certa esperienza accumulata attraverso il mio camp, dove lavoro con i ragazzi durante l'estate. Mi sento di dire che la cosa più importante è riuscire a trasmettere la propria conoscenza. Oggi vedo molti ragazzi che non conoscono l'ambiente, che non sanno come muoversi. Sembra strano a dirsi, ma ne ho conosciuti tantissimi che non hanno idea di che cosa sia un college e di che cosa si possa fare e imparare in un'esperienza negli Stati Uniti, lavorando con i migliori professionisti del settore. Nel mio futuro mi vedo come coach, sì. Sto già facendo il corso come allenatore di base".

Serie A Highlights Gara-3: Tortona-Virtus Bologna 69-77 13 ORE FA

La tappa milanese del Basketball Without Borders 2022 Credit Foto Eurosport

Quest'anno sei stata un pilastro della Virtus femminile. Cosa c'è di speciale in questo progetto?

"A Bologna, Zanetti ha portato la squadra femminile sullo stesso livello di quella maschile. La sua passione per il basket è enorme e palpabile. È sempre vicino alla squadra, ci segue anche in trasferta, è venuto per due volte a Costa Masnaga, nella palestrina di una scuola. Già dalla prima impressione, si capisce che ha un grande progetto per questa società. È bello avere un proprietario così appassionato e pronto a investire. Sta alzando il livello del club e, di conseguenza, dell'intero campionato. Speriamo che in futuro possano arrivare altri imprenditori come lui".

"La Virtus è cresciuta ogni anno da quando ha debuttato in Serie A. Siamo arrivate a giocarci la finale-scudetto contro Schio, l'eccellenza assoluta del nostro basket femminile. Sapevamo che sarebbe stata difficilissima, abbiamo perso, ma siamo pronte a riprovarci nella prossima stagione. Ma la cosa più bella è vivere l'atmosfera di Bologna. È una città di basket. Tutti lo seguono. E, anche se è una città molto grande, è bello vivere il calore e l'affetto delle persone. I tifosi ci riconoscono quando siamo in giro, è una cosa bellissima ma anche strana. Ho giocato a Schio, che in confronto è una città molto più piccola, e non vivevo lo stesso entusiasmo che c'è a Bologna. Per non parlare della maschile. Nella finale di Eurocup, quando siamo entrate nello stadio, perché lo definirei così visto che c'erano più di 10.000 persone quel giorno alla Segafredo Arena, mi venivano i brividi".

Sabrina Cinili al tiro durante gara-2 dei quarti di finale playoff tra Virtus Segafredo Bologna e Limonta Costa Masnaga, Serie A 2021-22 Credit Foto Ciamillo-Castoria

Parlando di NBA, anzi WNBA: a Bologna giochi con Cecilia Zandalasini, una ragazza che ha vissuto la WNBA di recente. C'è qualcosa che ti sembra che abbia imparato di differente in America rispetto a quanto si vede in Europa?

"Anch'io in passato ho vissuto qualche esperienza estiva negli Stati Uniti. Una cosa che ho imparato, e in un certo senso anche differente dalla tradizione europea, è l'importanza del lavoro individuale. Le ripetizioni sono uno strumento per migliorare tantissimo nei fondamentali, per meccanizzare e interiorizzare il movimento. Zandalasini, per esempio, arriva in palestra venti minuti prima di tutte, e si mette a tirare. Quando ero più giovane lo facevo anche io, perché ero ancora fresca di quelle esperienze negli States. Ora, però, devo ammettere che ho un po' perso quella voglia".

Manca ancora molto tempo, ma come vedi l'Italbasket per gli Europei del 2023?

"Siamo in un periodo di transizione, che potrei anche definire di rifondazione. La Nazionale aveva bisogno di rinnovarsi in maniera totale, di ricominciare attraverso un nuovo progetto. In questi ultimi mesi sono state gettate le basi. Ma ricominciare non è mai semplice, quindi non mi aspetto risultati straordinari nel breve periodo. Ma un cambiamento andava fatto, e spero che da questo nuovo substrato si possano costruire i pilastri per un'Italia vincente nel futuro".

La famiglia: giocare e crescere in un ambiente di sportivi

Serie A Tortona si arrende, la Virtus fa 3-0 e torna in finale Scudetto 16 ORE FA