poter riaprire le porte dei palazzetti per i possessori del Green Pass. In un'intervista concessa al Corriere di Bologna, il presidente della Fortitudo, Christian Pavani, ha smentito i rumors di uno schieramento sul fronte del "no" all'inizio del campionato in occasione dell'assemblea di Lega di mercoledì 8 settembre. La proposta della Effe punta invece sull'aumento del tetto del pubblico ammesso al momento nei palasport (35% della capienza massima), con l'obiettivo di raggiungere il 70% in tempi brevi fino alle porte completamente riaperte ai possessori del Green Pass (come già avviene in Francia e Israele).

"Siamo allineati con le altre società, la Legabasket è unita. Il 35% penalizza la pallacanestro a livello economico e disgrega la comunità, perché alla perdita degli introiti si aggiungono anche quella di tifosi e attaccamento. Non abbiamo proposto serrate, che sarebbero anche difficilmente spiegabili agli sponsor, ma la capienza al 100%: con il Green Pass vogliamo i palasport pieni, ma anche se già potessimo salire al 70% diremmo agli appassionati che si può ritrovare il clima della partita. Vogliamo tornare a lavorare, siamo gli unici operatori ad avere un vincolo così basso. In ballo ci sono posti di lavoro e la sopravvivenza di molti club, ma anche la passione e l'immagine del movimento. In questo momento, con tutta Italia aperta e i palasport chiusi, sembra che andando a vedere il basket si prenda il Covid. Le società vogliono mandare un messaggio di positività".

Nel frattempo, sul campo, prosegue l'inizio stagionale molto complicato per la squadra allenata da coach Jasmin Repesa. La pesantissima sconfitta casalinga contro l'Umana Reyer Venezia di giovedì sera è valsa il terzo ko consecutivo con annessa eliminazione dalla lotta per la qualificazione alle Final Eight di Supercoppa.

