Basket

Basket, Serie A: Fortitudo Kigili Bologna-Umana Reyer Venezia 77-91

L'Umana Reyer Venezia passa sul parquet del PalaDozza e riporta il proprio record in parità (4-4) infilando la seconda vittoria consecutiva. Mitchell Watt detta il passo segnando 21 punti con 8 rimbalzi, segue Stefano Tonut a quota 16. Per la Fortitudo (2-6) non bastano i 19 di Pietro Aradori.

00:05:20, un' ora fa