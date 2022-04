Basket

Basket, Serie A - Gabriele Procida coi razzi sotto le scarpe: schiacciatona contro Varese

BASKET, SERIE A - Quando Gabriele Procida decide di attaccare il ferro e andare a schiacciare, non ce n'è per nessuno. Lo sa bene anche la Openjobmetis Varese, che si vede realizzare in faccia questa super schiacciata durante il 28° turno di LBA Serie A 2021-22.

00:00:26, 2 ore fa