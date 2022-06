David Cournooh si rimette in gioco a Brescia. L'esterno azzurro ha firmato un contratto biennale con la Germani, andando a puntellare un back-court in piena ricostruzione per gli addii di Naz Mitrou-Long ( Archiviata la retrocessione sofferta con la Vanoli Cremona,si rimette in gioco a. L'esterno azzurro ha firmato un contratto biennale con la Germani, andando a puntellare un back-court in piena ricostruzione per gli addii di Naz Mitrou-Long ( appena passato a Milano ), Amedeo Della Valle e Lee Moore.

11.5 punti, 3.4 rimbalzi e 2.3 assist di media con Cremona, toccando il suo massimo in carriera per produzione offensiva all'interno di un sistema in cui ha dovuto coprire un ruolo di rilievo. A Brescia ritroverà coach Alessandro Magro, conosciuto nel lontano 2006 quando era tutore della foresteria della Mens Sana Siena. Cournooh è il secondo colpo di mercato italiano dopo Nikola Akele . Lo scorso anno ha tenutodi media con Cremona, toccando il suo massimo in carriera per produzione offensiva all'interno di un sistema in cui ha dovuto coprire un ruolo di rilievo. A Brescia ritroverà, conosciuto nel lontano 2006 quando era tutore della foresteria della Mens Sana Siena.

"La firma di Cournooh è il simbolo della solidità del nostro programma - ha dichiarato Marco De Benedetto, dg della Germani -. David è conosciuto per le sue qualità umane e professionali, è garanzia di impegno e di abnegazione al lavoro, un'attitudine di gruppo che vogliamo mantenere durante l'anno. Viene per mettersi in gioco a un livello più alto rispetto a quello della sua ultima esperienza e siamo convinti che dimostrerà di appartenere al nostro progetto nel migliore dei modi".

