Gigi Datome e l'AX Armani Exchange Milano rinnovano la propria intesa almeno per un'altra stagione. Ufficiale l'estensione di contratto come si legge sui canali del club del patron Giorgio Armani: "La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo con Gigi Datome per estendere il suo contratto". Non è specificata la durata, ma trattandosi di un giocatore classe 1987, è probabile che si tratti di Datome resta nello scacchiere di Ettore Messina e uno dei pilastri dello spogliatoio assieme a Nik Melli, a Kyle Hines e a Shavon Shields. C'è voluto qualche giorno, anzi, qualche settimana, ma alla fine le parti hanno trovato l'incastro e proseguiranno assieme:e l'rinnovano la propria intesa almeno per un'altra stagione. Ufficiale l'estensione di contratto come si legge sui canali del club del patron: "La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo con Gigi Datome per estendere il suo contratto". Non è specificata la durata, ma trattandosi di un giocatore classe 1987, è probabile che si tratti di un rinnovo per una stagione con opzione per quella successiva . Nella sostanzaresta nello scacchiere die uno dei pilastri dello spogliatoio assieme a, ae a

"Sono felice di continuare la mia esperienza all’Olimpia Milano – dice Datome -. Ho la voglia e l’ambizione di fare sempre meglio in un club che ha grandi aspirazioni, e sono contento di farlo insieme ad un gruppo di lavoro collaudato. Allo stesso tempo sono molto curioso di conoscere i compagni che si uniranno a noi per aiutarci a raggiungere altri traguardi". "Abbiamo sempre considerato Gigi un giocatore chiave per la nostra squadra sia per quello che può fare in campo sia per l’esempio, la dedizione e la professionalità che dimostra ogni giorno, qualità che non sono meno importanti. Siamo felici che abbia deciso di essere ancora dei nostri", dice il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos.

In due stagioni con la maglia biancorossa dell'AX Armani Exchange Gigi Datome ha giocato la Final Four di Eurolega 2021, ha vinto lo Scudetto 2022, la Supercoppa 2021 e due Coppa Italia, quella del 2021 al Forum anche da MVP, miglior giocatore.

