Virtus Segafredo Bologna - Openjobmetis Varese 97-56

Domenica da sogno al PalaDozza per il pubblico di fede Virtus Bologna: la Segafredo prima mette festeggia lo Scudetto dello scorso giugno e la Supercoppa appena vinta assieme ai propri tifosi, e poi vince in maniera larghissima, 97-56, la gara contro l'Openjobmetis Varese, valida per la seconda giornata di Serie A. Secondo successo consecutivo per la banda di Sergio Scariolo che dilaga nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo sul +9 (45-36): altra prova impressionante per Kevin Hervey, autore di una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi, bene anche Marco Belinelli, 17 con 3 triple, Kyle Weems, 19 punti, e Amar Alibegovic, 13 con la solita fisicità. Impressionante il dominio a rimbalzo della Segafredo, 55 a 36, e il numero di assist smazzati, 29, 6 a testa per Teodosic e l'ex di turno Ruzzier. Per Varese una domenica nerissima: i migliori sono Egbunu, 14 punti e 11 rimbalzi, e Sorokas, 13, mentre l'atteso ex Alessandro Gentile si ferma a 9 punti con 4 su 12 al tiro, limitato anche da un problema alla caviglia.

Belinelli infila la bomba allo scadere del 3° quarto

La gara del PalaDozza, preceduta dalle premiazioni alla Virtus Bologna e a Sergio Scariolo da parte di Umberto Gandini, presidente della Lega di Serie A, vede la Segafredo partire fortissimo e andare sul 13-2, grazie alle triple di Pajola, Teodosic e Weems, poi però Varese ha una buona reazione grazie a Sorokas dalla panchina, risale e impatta fino al 13-13 con un canestro di Caruso. Da lì è punto a punto e il primo periodo si chiude sul 21-16 per Bologna. Il match prosegue ad elastico, la Virtus va a fiammate coi vari Hervey e Belinelli, Varese torna sotto con Wilson e anche qualche sprazzo di Gentile, e all'intervallo il punteggio dice 44-35, con l'Openjobmetis aggrappata al match con le unghie e con i denti.

Dopo l'intervallo però la squadra di Vertemati ha meno benzina, la Segafredo riparte a 100 all'ora come in avvio, Harvey e Pajola fanno subito +18, Varese non segna per 3', e sostanzialmente il match si rompe definitivamente. La squadra di Scariolo è uno spettacolo, in attacco con Weems e Alibegovic, ma anche in difesa per come collassa sul pallone e genera contropiede, arriva fino a +25 con una bomba di Pajola, e poi a Belinelli a fare 72-50 con una tripla delle sue allo scadere del periodo.

Gli ultimi 10' sono di fatto un allenamento, la Virtus si diverte e fa divertire, Hervey e Alibegovic ingrassano il proprio bottino, mentre dall'altra parte i vari Gentile ed Egbunu mettono qualche punto per muovere il tabellone. Al suono dell'ultima sirena il punteggio è 97-56, un trionfo per la Virtus che settimana prossima giocherà al Taliercio contro Venezia mentre l'Openjobmetis avrà un altro Everest da scalare visto che a Masnago arriverà l'Olimpia Milano.

Virtus Bologna : Tessitori 4, Belinelli 17, Pajola 7, Alibegovic 13, Hervey 23, Ruzzier, Jaiteh 7, Alexander, Weems 19, Teodosic 5, Barbieri 2, Ferdeghini. All. Scariolo.

: Tessitori 4, Belinelli 17, Pajola 7, Alibegovic 13, Hervey 23, Ruzzier, Jaiteh 7, Alexander, Weems 19, Teodosic 5, Barbieri 2, Ferdeghini. All. Scariolo. Varese: Gentile 9, Amato 4, Beane 7, Sorokas 13, De Nicolao, Wilson 3, Egbunu 14, Ferrero, Jones 4, Caruso 2, Zhao ne. All. Vertemati.

Highlights: Virtus Bologna-Varese 97-56

