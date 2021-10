Basket

Basket, Serie A: Highlights: Allianz Pall. Trieste-GeVi Napoli 77-75

L'Allianz Trieste rimonta dal -13 accusato alla metà del terzo quarto e supera in volata la GeVi Napoli con il punteggio finale di 77-75. La squadra di coach Franco Ciani centra così la quarta vittoria in altrettante gare casalinghe e aggancia la Virtus Bologna al terzo posto in classifica con un record di 4-2.

00:05:54, un' ora fa