Basket

Basket, Serie A: Highlights: Allianz Pall. Trieste-UnaHotels Reggio Emilia 83-85 OT

La UnaHotels Reggio Emilia espugna l'Allianz Dome di Trieste 85-83 in overtime e sale a 7-8 in classifica. Super-partita di Osvaldas Olisevicius, autore di 29 punti. A Trieste non servono i 14 a testa di Adrian Banks, Corey Davis e Marcos Delia.

00:08:12, 20 minuti fa