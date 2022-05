Basket

Basket, Serie A, highlights: Allianz Pallacanestro Trieste-Nutribullet Treviso 84-83

BASKET, SERIE A - Successo con rimonta incredibile per l'Allianz Pallacanestro Trieste, che non basta però al club alabardato per centrare un posto nei Playoff. Contro la Nutribullet Treviso finisce 84-83 grazie ai 21 punti (con 7 assist) di Adrian Banks, autore anche dei liberi decisivi. A Treviso non bastano invece i 19 di DeWayne Russell.

