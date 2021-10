Basket

Basket, Serie A: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino 93-72

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l'AX Armani Exchange Milano, un netto +21 sulla Dolomiti Energia Trentino, a sua volta al secondo stop in fila. Shavon Shields, grande ex di giornata, brilla con 19 punti, seguito dai 13 di Riccardo Moraschini. Per Trento non servono i 15 di Cameron Reynolds.

