Basket

Basket, Serie A: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Openjobmetis Varese 95-77

L'AX Armani Exchange Milano difende il primato in classifica dopo la sconfitta di Brescia con una netta prova di forza nel derby vinto per 95-77 contro la Openjobmetis Varese. La partita si chiude già dopo i primi venti minuti, chiusi dall'Olimpia sul 54-32: Milano tocca anche il +35 nel lungo garbage-time. Per Varese arriva il secondo ko consecutivo.

00:06:46, un' ora fa