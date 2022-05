Basket

Basket, Serie A: Highlights: AX Armani Exchange Milano-UnaHotels Reggio Emilia 91-82

L'AX Armani Exchange Milano si prende il primo punto della serie dei quarti di finale superando la UnaHotels Reggio Emilia per 91-82. Dopo essere sprofondata sul -24, la Reggiana rientra fino al -4 ma non ha la forza per andare oltre. Shavon Shields è il top-scorer in casa Olimpia con 20 punti, mentre Reggio ne ha 21 da Stephen Thompson. Gara-2 sarà martedì alle 20.45 al Forum.

00:06:29, 40 minuti fa