Basket, Serie A: Highlights: Banco di Sardegna Sassari-UnaHotels Reggio Emilia 96-93 OT

Il Banco di Sardegna Sassari festeggia il secondo successo in campionato superando in overtime la UnaHotels Reggio Emilia per 96-93. 22 punti per Anthony Clemmons 17 per Eimantas Bendzius da una parte, 17 per Mikael Hopkins e 16 per Bryant Crawford dall'altra.

00:06:00, 39 minuti fa