Basket, Serie A: Highlights: Bertram Derthona Tortona-AX Armani Exchange Milano 64-81

L'AX Armani Exchange Milano si aggiudica il remake della finale di Coppa Italia superando nuovamente la Bertram Derthona Tortona con il punteggio di 81-64. Season-high per Tommaso Baldasso, autore di 16 punti, e Davide Alviti, con 13. Per Tortona non servono i 15 punti di JP Macura.

00:06:07, 25 minuti fa