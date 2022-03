Basket

Basket, Serie A, highlights: Brescia-Milano 82-74

BASKET, SERIE A - Germani Brescia da sogno! La squadra di coach Magro batte Milano (82-74), trascinata dagli "Splash Brothers" Della Valle (21 punti) e Mitrou-Long (22). Si tratta dell'11° successo consecutivo in campionato, allungato così il record societario. 3° k.o. invece per l'AX Armani Exchange, che resta comunque capolista. Brescia rinsalda invece il 3° posto in graduatoria.

00:06:03, 20/03/2022 A 19:00