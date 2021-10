Basket

Basket, Serie A, highlights: Brescia-Napoli 98-88

BASKET, SERIE A - Dopo 3 k.o. consecutivi, la Germani Brescia celebra la prima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico. Nel 98-88 sulla GeVi Napoli Basket, ci sono vari protagonisti. Nazareth Mitrou-Long chiude con 29 punti (11/15 da 2) e 7 assist, mentre la coppia Della Valle-Petrucelli combina per un sontuoso 10/11 da 2. A Napoli non bastano i 22, a testa, del duo McDuffie-Rich.

00:05:26, 17 minuti fa