Basket

Basket Serie A, highlights: Brescia-Trento 86-62

BASKET, SERIE A - La Germani Brescia non si ferma più, batte anche la Dolomiti Energia Trentino e centra la 13esima vittoria consecutiva. Quattro giocatori in doppia cifra per la Germani, brilla Gabriel con 18 punti e 11 rimbalzi. Per l'Aquila il migliore è Williams, 15 punti.

00:05:46, 23 minuti fa