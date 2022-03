Basket

Basket Serie A, highlights: Brescia-Treviso 101-78

BASKET, SERIE A - La Germani Brescia batte anche la Nutribullet Treviso 101-78 nella 22esima giornata di Serie A e arriva a 10 vittorie di fila in campionato, il nuovo storico record societario. Match chiuso dopo tre quarti, con la Germani avanti di 24 al 30': spicca Della Valle, 23 punti in 24' dopo la gara saltata per problemi intestinali.

00:06:20, un' ora fa