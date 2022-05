Basket

Basket, Serie A, highlights: Brescia-Varese 102-71

BASKET, SERIE A - Non si ferma la cavalcata della Germani Brescia, che surclassa 102-71 la Openjobmetis Varese con un secondo tempo da 55-22 e percentuali mostruose (60% da due, 47% da tre). I biancorossi pagano la pessima serata di Marcus Keene (6 perse, -10 di valutazione) e non riescono a fermare la marea bresciana, con la Germani che suggella il 3° posto in classifica.

00:04:31, 01/05/2022 A 21:19