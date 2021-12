Basket

Basket Serie A, highlights: Brescia-Venezia 80-69

BASKET, SERIE A - La sosta per la Nazionale inverte l'inerzia di Brescia e Venezia: la Germani, reduce da tre sconfitte, si impone infatti per 80-69 nell'anticipo della decima giornata di Serie A contro l'Umana Reyer Venezia, in serie positiva di tre gare prima della pausa.

00:05:53, un' ora fa