Basket

Basket, Serie A, highlights: Brindisi-Fortitudo Bologna 105-93

BASKET, SERIE A - Il primo anticipo della quarta giornata di Serie A 2021-22 se lo aggiudica l'Happy Casa Brindisi. Nel 105-93 sulla Fortitudo Kigili Bologna non c'è soltanto il 16/25 da 3 di squadra, ma anche 7 giocatori in doppia cifra, 23 assist e il 58% da 2. Alla Effe non bastano i 23 di Robin Benzing (4/7 da 3) e i 18 di un eterno Pietro Aradori. Malissimo gli ospiti ai liberi: 13/25.

00:05:20, un' ora fa