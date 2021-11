Basket

Basket Serie A, highlights: Brindisi-Trento 78-80

BASKET, SERIE A - Bellissima partita al PalaPentassuglia dove la Dolomiti Energia Trentino si impone per 80-78 sulla Happy Casa Brindisi nel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A, un match in cui l'Aquila di Lele Molin non cede letteralmente mai e dove alla fine si impone in virtù dei 21 punti, tutti nel quarto periodo, di un clamoroso Desonta Bradford.

00:05:43, un' ora fa