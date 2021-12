Basket

Basket Serie A, highlights: Brindisi-Treviso 99-95 d1ts

BASKET, SERIE A - La Happy Casa deve soffrire tantissimo, addirittura con un overtime, per avere la meglio della Nutribullet Treviso e ritrovare un successo che mancava da quattro gare. Ai veneti non basta la clamorosa tripla di Russell per forzare il match al supplementare.

00:06:15, 39 minuti fa