Basket Serie A, highlights: Brindisi-Varese 72-75

BASKET, SERIE A - Indubbiamente non è la partita più bella dell’anno, ma la vittoria in rimonta della Openjobmetis Varese non solo spezza la serie negativa di 2 k.o. ma proietta anche i biancorossi sempre più in zona Playoff, con l’Happy Casa Brindisi agganciata a quota 22 punti in classifica. 2° stop di fila per la Stella Del Sud.

00:07:03, 03/04/2022 A 18:09