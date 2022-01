Basket

Basket, Serie A: Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-AX Armani Exchange Milano 85-82 OT

La Carpegna Prosciutto Pesaro infligge la seconda sconfitta esterna consecutiva in campionato all'AX Armani Exchange Milano: 85-82 il finale in overtime, frutto di una partita sensazionale di Matteo Tambone (21 punti, uno in meno del suo massimo in carriera). L'Olimpia spreca un vantaggio di 4 punti a 17" dalla sirena dei regolamentari.

00:07:18, un' ora fa