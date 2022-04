Basket

Basket, Serie A: Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-Virtus Segafredo Bologna 77-96

La Virtus Segafredo Bologna festeggia la 13esima vittoria consecutiva in campionato passando sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro per 96-77. Decisivo un parzialone di 27-13 piazzato nel terzo periodo e i soli 26 punti subiti nei due quarti centrali. Le Vu Nere mantengono quattro punti di vantaggio su Milano con quattro giornate ancora in calendario.

00:05:09, 29 minuti fa