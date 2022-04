Basket

Basket Serie A, highlights: Cremona-Brescia 76-88

BASKET, SERIE A - Colpo esterno della Germani Brescia che si impone al PalaRadi contro la Vanoli Cremona già retrocessa in A2. Sono cinque i giocatori in doppia cifra per la Leonessa: spiccano Mitrou-Long e Della Valle, 15 e 14 punti.

00:05:14, 2 ore fa