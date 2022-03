Basket

Basket Serie A, highlights: Cremona-Napoli 96-93 d1ts

BASKET, SERIE A - Serve un tempo supplementare per decidere la gara del PalaRadi tra Cremona e Napoli, recupero della 20esima giornata di Serie A. Ad imporsi è la Vanoli per 96-93 sulla Gevi, un risultato fondamentale per la banda di Paolo Galbiati che stoppa a tre la serie negativa e soprattutto lascia l'ultimo posto solitario della classifica.

00:06:48, 26 minuti fa