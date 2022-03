Basket

Basket Serie A, highlights: Cremona-Reggio Emilia 62-76

BASKET, SERIE A - La Unahotels Reggio Emilia bissa il successo di Varsavia in Fiba Europe Cup passando 76-62 contro la Vanoli Cremona al PalaRadi nella 22esima giornata di Serie A. Terza vittoria nelle ultime quattro in campionato per la Reggiana che sale a 22 punti e aggancia Tortona al quarto posto, alle spalle di Brescia, terza con 28 punti.

00:06:49, un' ora fa