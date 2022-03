Basket

Basket Serie A, highlights: Cremona-Treviso 74-67

BASKET, SERIE A - Vittoria pesantissima per Cremona che supera Treviso al PalaRadi e aggancia la Fortitudo Bologna a 14 punti, entrambe ultime in classifica e a -4 dalla zona salvezza dove c'è anche la Nutribullet, in piena crisi. Gran prova di McNeace, autore di 17 punti.

00:06:10, un' ora fa