Basket Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Cremona 85-83

BASKET, SERIE A - In un PalaDozza gremito per il ritorno al 100% della capienza, la Fortitudo Kigili Bologna si aggiudica lo scontro di bassa classifica contro la Vanoli Cremona, piegata 85-83. La squadra di Antimo Martino non riesce a ribaltare il ko del PalaRadi ma sale a 16 punti, a -2 dalla zona salvezza, lasciando invece i lombardi in fondo alla graduatori con 14.

00:07:14, 03/04/2022 A 19:41