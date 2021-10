Basket

Basket Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Pesaro 87-66

BASKET, SERIE A - Prima vittoria in campionato per la Fortitudo Kigili Bologna che supera la Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dal successo in settimana su Trieste. Effe guidata dai 23 punti di Benzing, dai 13 di Aradori e dai 9 punti con 11 assist di Gudmundsson.

00:04:58, 27 minuti fa