Basket, Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Trentino 86-69

BASKET, SERIE A - La Fortitudo Kigili Bologna tiene vivo il sogno salvezza, imponendosi con autorità (89-69) sulla Dolomiti Energia Trentino. Vittoria un po' agrodolce per l'Aquila, che perde James Feldeine per un brutto infortunio al ginocchio sinistro, ma si gode i 22 punti di Robin Benzing e le grandi prove del terzetto Aradori-Charalampopoulos-Procida. A Trentino non basta Desonta Bradford.

00:05:30, 41 minuti fa