Basket

Basket, Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Treviso 83-70

BASKET, SERIE A - Dopo 3 k.o. consecutivi, la Fortitudo Kigili Bologna ritrova il successo in campionato, superando 83-70 la NutriBullet Treviso. In un PalaDozza infuocata, col ritorno della "Fossa dei Leoni", Tommaso Baldasso (15) e Robin Benzing (19) bombardano da 3 (8/15 in coppia) e lanciano al successo la squadra di coach Martino. A Treviso non bastano i 24 punti di Henry Sims, ex di turno.

00:05:08, 24 minuti fa