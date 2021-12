Basket

Basket Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Trieste 96-60

BASKET, SERIE A - Non c'era modo migliore per prepararsi al derby di domenica contro la Virtus per la Fortitudo Kigili Bologna che travolge 96-60 l'Allianz Trieste nel posticipo dell'11esima giornata di Serie A.

00:05:41, un' ora fa