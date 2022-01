Basket

Basket, Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Varese 101-94

BASKET, SERIE A - Posticipo bellissimo, che arride in volata alla Fortitudo Bologna, trascinata dalla sontuosa prova di Robin Benzing (29 punti con 5/9 da tre). Alla Openjobmetis Varese non bastano Alessandro Gentile (28+9 rimbalzi) e Anthony Beane (25 con 6 triple). Varese ultima in solitaria, mentre la Fortitudo raggiunge Cremona a 8 punti in classifica.

00:07:04, 23 minuti fa