Basket, Serie A: Highlights: Fortitudo Kigili Bologna-Virtus Segafredo Bologna 82-85

La Virtus Segafredo Bologna conquista la settima vittoria consecutiva in campionato superando in volata la Fortitudo Kigili per 85-82 nel derby. Daniel Hackett debutta in Serie A in maglia bianconera da campione con 17 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Doppia cifra anche per Jakarr Sampson (12) e Kevin Hervey (10). La Effe resta all'ultimo posto con Cremona.

00:07:16, un' ora fa