Basket, Serie A: Highlights gara-1: Virtus Bologna-Olimpia Milano 62-66

BASKET, SERIE A - La finale Scudetto 2022 si apre con una sorpresa, con la vittoria esterna per 66-62 dell'AX Armani Exchange Milano contro la Segafredo Virtus Bologna in gara 1 per il vantaggio 1-0 nella serie. La squadra di Ettore Messina conserva l'imbattibilità nei playoff mentre la formazione bolognese cade in casa per la prima volta in questo campionato, 24 partite in tutto.

00:07:26, un' ora fa