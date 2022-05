Basket

Basket, Serie A: Highlights gara-3: Bertram Tortona-Virtus Bologna 69-77

BASKET, SERIE A - La Virtus Bologna chiude 3-0 la serie di semifinale con Tortona e torna in finale per difendere lo Scudetto conquistato nel 2021. La Segafredo di coach Sergio Scariolo vince 77-69 in gara 3 al PalaFerraris contro la Bertram Yachts, firma la 16esima vittoria di fila in post season considerando anche lo scorso anno, e conquista la 14esima finale in epoca playoff.

00:06:53, 41 minuti fa