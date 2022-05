Basket

Basket, Serie A: Highlights gara-3: Carpegna Prosciutto Pesaro-Virtus Segafredo Bologna 55-75

La Virtus Segafredo Bologna chiude sul 3-0 la serie dei quarti di finale contro la Carpegna Prosciutto Pesaro sbancando la Vitrifrigo Arena in gara-3 con il punteggio di 75-55. La VL resta in partita per i primi venti minuti (35-35), ma nella ripresa emergono i reali valori delle squadre. Le Vu Nere attendono ora la vincente della serie fra Tortona e Venezia (2-1 per i Leoni).

00:05:22, un' ora fa