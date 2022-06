Basket

Basket, Serie A: Highlights gara-3: Olimpia Milano-Virtus Bologna 94-82

BASKET, PLAYOFF SERIE A - L'AX Armani Exchange Milano torna in vantaggio nella serie delle finali scudetto vincendo la prima partita casalinga al Forum per 94-82. Nicolò Melli è MVP con 22 punti, seguito dai 19 di Shavon Shields, ma il vero jolly è Jerian Grant, autore di 14 punti, 12 nella ripresa. Gara-4 è in programma martedì 14 giugno, sempre a Milano, LIVE su Eurosport 2 e Discovery+.

00:06:46, 43 minuti fa