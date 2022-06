Basket

Basket, Serie A, highlights Gara-3 semifinali Playoff: Sassari-Milano 69-87

BASKET, SERIE A - L'AX Armani Exchange Milano chiude sul 3-0 la serie delle semifinali contro il Banco di Sardegna Sassari violando il parquet del PalaSerradimigni per 87-69: decisivo il season-high di Tommaso Baldasso, autore di 17 punti con cinque triple. L'Olimpia raggiunge in finale la Virtus Segafredo Bologna per il secondo anno consecutivo.

00:06:37, 2 ore fa