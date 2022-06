Basket

Basket, Serie A: Highlights gara-4: Olimpia Milano-Virtus Bologna 77-62

BASKET, SERIE A - L'AX Armani Exchange Milano allunga sul 3-1 nella serie delle finali scudetto sulla Virtus Segafredo Bologna grazie al successo per 77-62 conquistato in gara-4, la seconda sul parquet del Forum di Assago. Decisivo un parzialone di 18-0 in un quarto periodo vinto dall'Olimpia per 22-7. Shavon Shields è l'MVP di serata con 21 punti.

00:06:20, 7 minuti fa